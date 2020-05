Honor Play 4 certificato dal TENAA: sarà ufficiale (col 4 Pro) il 3 giugno

Come annunciato dallo stesso produttore con un teaser condiviso su Weibo, il prossimo 3 giugno sarà presentata la serie Honor Play 4, composta con ogni probabilità da una versione standard e una Pro. Al di là dei riferimenti alla connettività 5G nel manifesto ufficiale, oggi la certificazione TENAA ci permette di conoscere più dettagli sulla versione base, identificata dal model number TNNH-AN00.

Honor Play 4 è atteso da un display TFT con diagonale da 6.81 pollici e risoluzione in Full HD+ (nello specifico da 2.400 x 1.080 px); lo schermo sarà poi contrassegnato dalla presenza di un foro, nella parte alta a sinistra, che ospiterà la fotocamera anteriore da 16 MP.

Restando in tema fotocamere, vanno ovviamente segnalati i quattro sensori posteriori con risoluzione da 64+8+2+2 MP, configurazione che di certo renderebbe questo device particolarmente appetibile in una fascia di prezzo medio-bassa. Probabile la presenza a bordo del nuovo Dimensity 800 di MediaTek (si fa riferimento solo a un SoC a otto core con clock a 2.0 GHz, mentre su Honor Play 4 Pro è atteso un Kirin 990), accompagnato da 4-6-8 GB di memoria RAM e 64-128-256 GB di storage interno.

Altri dettagli in ordine sparso: ci sarà Android 10 out of the box, la batteria dovrebbe avere una capacità da 4.200 mAh e il sensore per le impronte digitali troverebbe posto su un frame laterale. Appuntamento al 3 giugno!