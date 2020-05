Honor X10 5G è ufficiale: specifiche tecniche e prezzi

Come preventivato, oggi è stato ufficializzato Honor X10 5G, nuovo medio gamma che punta in particolar modo sul comparto fotografico. Lo smartphone è stato per il momento lanciato in Cina ma non è escluso che possa arrivare anche in Europa.

Honor X10 5G si presenta con un display LCD con diagonale da 6.63″ e risoluzione in Full HD+ (nello specifico 2.400 x 1.080 px); i bordi sono curvi, la frequenza d’aggiornamento è di 90 Hz e il rapporto screen to body è pari al 92%. Merito della scelta, già anacronistica a dire il vero, di affidarsi ad una fotocamera anteriore “a scomparsa”, da 16 MP.

Il processore è il Kirin 820 5G, accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e 64/128 GB (espandibili) di storage interno. Molto interessante la tripla fotocamera posteriore che può contare sulla modalità Super Night Scene 2.0 ed è così configurata: sensore principale Sony IMX600 da 40 MP, grandangolare da 8 MP, macro da 2MP. Honor X10 5G presenta il sensore per le impronte digitali sul lato e conta su una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 22,5 W; c’è Android 10, con personalizzazione Magic UI 3.1.1 ma niente servizi Google.

Honor X10 5G arriva nelle colorazioni Racing Blue, Light Speed Silver, Burning Power Orange e Speed Black a questi prezzi: 1.899, 2.199 e 2.399 yuan (circa 245, 280 e 310 euro) nelle configurazioni da 6+64, 6+128 e 8+128 GB.