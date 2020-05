Huawei Mate 20 e 20 Pro ricevono le patch di sicurezza di maggio

Giornata di aggiornamenti in casa Huawei: spicca soprattutto quello che stanno ricevendo in queste ore i proprietari di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro che col nuovo update potranno contare sulle patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di maggio.

E’ importante però sottolineare che per il top di gamma di fine 2018 le buone notizie finiscono qui: al di là del changelog particolarmente scarno e in cui si fa riferimento alle già citate patch, la EMUI 10.1 continua a latitare. Vedremo se nelle prossime settimane qualcosa si muoverà anche da questo punto di vista. Intanto, per scendere nei dettagli: l’aggiornamento, disponibile via OTA, pesa 128 MB mentre la versione del firmware è la 10.0.0.223.

Non solo Huawei Mate 20: da qualche ora è partito il rilascio di un update anche per Huawei P Smart 2019, uno degli smartphone più venduti dal colosso cinese durante lo scorso anno. Stavolta le patch di sicurezza Android sono quelle relative al mese di aprile, il numero di versione del firmware è 10.0.0.187 e il download ha un peso di 960 MB. In compenso c’è una novità rilevante segnalata nel changelog: arriva infatti il supporto a Huawei Assistant, attivabile con uno swip verso destra quando ci si trova nella schermata Home.

