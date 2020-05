Realme X50 Pro Play, ufficiale il nuovo gaming-phone

Se n’era parlato già nei giorni scorsi, da oggi Realme X50 Pro Play è ufficiale: si tratta di una versione dell’X50 Pro 5G con alcune peculiarità che lo rendono particolarmente appetibile per chi è alla ricerca di un autentico gaming-phone con tutte le garanzie hardware del caso.

Realme X50 Pro Play si presenta con un ampio display AMOLED da 6.44″ in Full HD+, con sensore impronte digitali e con un foro nell’angolo in alto a sinistra che integra due fotocamere da 16 e 2 MP. La frequenza d’aggiornamento dello schermo è a 90 Hz con touch sample a 180 Hz. A pompare potenza ci pensa lo Snapdragon 865 di Qualcomm, accompagnato da 6-8-12 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 128 GB di storage interno (di tipo UFS 3.1). E’ presente un sistema di raffreddamento interno con camera di vapore ma oltre alle temperature tenute sotto controllo, lo smartphone assicura prestazioni sempre fluide e al top grazie al sistema di feedback 4D che entra in azione durante lunghe e dispendiose sessioni di gaming.

Sul retro, a semaforo, sono disposti quattro sensori fotografici da 48+8 (grandangolare con angolo di visione da 119 gradi)+2+2 (monocromatico) MP. Purtroppo non è presente il jack audio da 3.5 mm ma in compenso l’audio è di ottimo livello grazie al supporto Dolby Atmos e Hi-Res. Bene la batteria da 4.200 mAh che può passare da 0 a 100% in soli 35 minuti grazie alla ricarica rapida da 65 W. Android 10 conta inoltre sulla personalizzazione Realme UI.

Realme X50 Pro Play sarà commercializzato dall’1 giugno in grigio e nero, in un primo momento in Cina, a questi prezzi: 2.999, 3.299 e 3.599 yuan (circa 385, 425 e 465 euro) nelle configurazioni da 6+128, 8+128 e 12+128 GB.