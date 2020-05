Nokia 6.2: disponibile in Italia l’aggiornamento ad Android 10

E’ partito in queste ore l’atteso aggiornamento ad Android 10 per le versioni italiane del Nokia 6.2, smartphone che attualmente rappresenta il punto di riferimento dell’offerta del brand finlandese per la fascia medio-bassa, ovvero per chi è in cerca di uno smartphone con un prezzo inferiore ai 200 Euro.

L’update, che era già disponibile da alcuni giorni in altri mercati internazionali, è in corso di distribuzione anche in Italia e dovrebbe raggiungere tutte le unità attive di Nokia 6.2 nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che il Nokia 6.2 è, come tutti gli altri smartphone Nokia, uno smartphone Android One e può, quindi, contare su di una versione stock di Android. L’update porta con sé tutte le novità che caratterizzano Android 10 oltre alle patch di sicurezza più recenti. Lo smartphone, in futuro, dovrebbe ricevere un secondo aggiornamento che porterà Android 11.

Dal punto di vista tecnico, il Nokia 6.2 presenta un display da 6.3 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia e può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 636 supportato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno. Lo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore ed include una batteria da 3.500 mAh.

Ricordiamo che i Nokia 6.2 è disponibile in Italia a meno di 200 Euro.