Iliad continua a crescere e punta al mercato di rete fissa

A distanza di quasi due anni dal debutto sul mercato italiano, Iliad continua a crescere. L’operatore di telefonia, infatti, ha registrato un incremento di oltre 500 mila nuovi clienti nel corso del primo trimestre del 2020, mettendo così in evidenza un nuovo ed importante passo in avanti del suo programma di crescita.

In totale, Iliad può contare su quasi 6 milioni di clienti attivi nel primo trimestre, periodo chiuso con ricavi per 150 milioni di Euro. L’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, nel corso di un’intervista a Milano Finanza (linkata a fine articolo ma disponibile in versione integrale solo per gli abbonati del magazine), ha confermato gli obiettivi per il 2020. Iliad può oggi contare su di una quota di mercato del 7% in Italia.

Per il prossimo futuro, l’operatore ha tutta l’intenzione di accelerare sul debutto nel mercato di rete fissa, un passaggio essenziale del programma di crescita futura dell’azienda. Secondo le prime informazioni, Iliad potrebbe iniziare le sue operazioni sul mercato di telefonia fissa già nel corso del 2021, anticipando le tempistiche previste dal piano di crescita aziendale.

Maggiori dettagli sul futuro di Iliad e sui piani di espansione previsti per i prossimi anni arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguirci per saperne di più.