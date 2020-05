Per Huawei un terzo degli smartphone 5G in circolazione ha il suo marchio

L’ormai storico “ban” imposto dall’amministrazione Trump a Huawei sembra essere stato digerito dal colosso cinese. Nel corso dei mesi sono arrivate le giuste contromisure (restano i disagi per la mancanza dei servizi Google sui top di gamma, ma qualche spiraglio in tal senso è arrivato nelle ultime settimane) e, soprattutto, sul fronte 5G l’azienda ha fatto enormi passi in avanti.

Non sorprendono quindi più di tanto le cifre sciorinate nel corso della conferenza con gli investitori in cui si è parlato in particolare proprio dei device che supportano il nuovo standard di connettività e che ragionevolmente monopolizzeranno il mercato smartphone a medio termine.

Ebbene, Huawei ha dichiarato una quota di mercato pari al 33.2% (praticamente un terzo esatto del totale) fatta registrare nel primo trimestre di questo 2020. Insomma, uno smartphone su tre in circolazione con supporto al 5G è stato prodotto da Huawei.

Non è tutto: il boom avuto in Cina dopo il già citato ban degli USA è stato fragoroso, un’ondata patriottica che ha portato a superare il 50% nel market share di smartphone adibiti alla connessione 5G. Con queste premesse, il sorpasso ai danni di Samsung (che secondo i dati di Strategy Analytics l’aveva spuntata di un soffio nel totale del 2019) è praticamente certo.