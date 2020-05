iPhone 12: nuove conferme sullo spostamento della data di uscita

Apple ha in programma il lancio di ben 4 nuovi iPhone 12 nel corso del prossimo autunno. La nuova famiglia di smartphone della casa di Cupertino dovrebbe essere presentata a settembre ma, è sempre più probabile, arriverà sul mercato in leggero ritardo rispetto alle tradizionali tempistiche dei precedenti iPhone.

Secondo nuove informazioni, infatti, la produzione dei display dei nuovi iPhone 12 partirà con circa 6 settimane di ritardo. I pannelli che troveremo tra le specifiche dei nuovi smartphone di Apple saranno pronti soltanto per il prossimo mese di luglio. Questo ritardo dovrebbe comportare uno spostamento della data di uscita dei nuovi iPhone 12.

I nuovi smartphone di Apple potrebbero essere pronti soltanto per il mese di ottobre o addirittura per il successivo mese di novembre. Non possiamo escludere, inoltre, che Apple opti per un lancio scaglionato con alcuni modelli che potrebbero essere pronti ad ottobre ed altri a novembre.

Ricordiamo che la nuova gamma iPhone 12 comprenderà due modelli Pro (uno con display da 6.1 pollici ed uno da 6.7 pollici) e due modelli “base” (uno con display da 5.4 ed uno da 6.1 pollici). Tutti e quattro gli smartphone avranno un pannello OLED. Maggiori dettagli in merito ai nuovi iPhone 12 arriveranno soltanto nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.