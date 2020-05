Xiaomi Mi A3 ci riprova, riparte l’aggiornamento ad Android 10

Febbraio, marzo, inizio aprile: i tre tentativi precedenti erano stati abortiti dopo qualche ora, ora è ripreso il roll out dell’aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A3. Il produttore cinese spera di aver così risolto una volte per tutte le problematiche che affliggevano le tre versioni stabili precedenti ma soltanto nelle prossime ore ne sapremo qualcosa di più.

Per il momento possiamo segnalare la sigla del nuovo firmware, V11.0.15.0 QFQMIXM, ricordando che è quella riservata al mercato europeo. Dando un’occhiata al changelog ufficiale, si può inoltre scoprire la presenza delle patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di maggio.

Ricordiamo che parliamo di un Android One, peraltro caratterizzato da un buonissimi numeri nelle vendite visto il successo delle due precedenti generazioni. Insomma, le novità sono quelle vantate da Android 10 stock: nuove gesture per la navigazione, tema scuro attivabile di default e tanto altro.

L’aggiornamento ad Android 10 su Xiaomi Mi A3 è in fase di rilascio e sarà disponibile via OTA: nel caso in cui non abbiate la pazienza necessaria ad attendere la fatidica notifica, potrete recarvi su “Aggiornamento di Sistema” nel menu Impostazioni-Sistema, per verificare manualmente la presenza dell’update.

