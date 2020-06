Honor 9A, il 23 giugno sarà presentata la versione “global”

A distanza di tre mesi dal lancio in Cina, Honor 9A si appresta a fare il suo arrivo anche sul mercato internazionale. Lo smartphone sarà infatti annunciato in una versione “global” il prossimo martedì, 23 giugno: arriverà con qualche modifica dal punto di vista hardware, come d’altronde già accaduto per il mercato russo dove è già stato lanciato nel corso del mese di aprile.

La presentazione avverrà in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’azienda, vedremo se arriveranno novità rispetto a quello che già sappiamo della scheda tecnica. La versione internazionale di Honor 9A è atteso con un display IPS LCD con diagonale da 6.3″ e risoluzione in HD+; c’è un notch a goccia, con selfie-cam al suo interno da 8 MP.

Il processore scelto è l’Helio P22 di MediaTek, accompagnato da 3 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, espandibili tramite micro SD fino a 512 GB. Sul retro, oltre al sensore per le impronte digitali, si trova una tripla fotocamera da 13+5+2 MP. Non male la batteria da 5.000 mAh, peccato per la presenza della porta micro USB ormai desueta. A bordo ci sarà Android 10 di serie, con personalizzazione software MagicUI 3.1.

Resta da capire quale sarà il prezzo di lancio di Honor 9A per il mercato internazionale. L’unico riferimento concreto che abbiamo è la quotazione del device in Russia: 10.990 rubli che, al cambio attuale, corrispondono a poco meno di 140 euro.