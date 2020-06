Samsung Galaxy Tab S7+ appare in un nuovo render video

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Tab S7 e, più in particolare, della versione “Plus”. Il prossimo tablet top di gamma dell’azienda coreana è apparso in un video render che, oltre a mettere in evidenza diversi dettagli del design, lascia intuire anche quelle che saranno le differenze con la versione “standard”.

Il video, che troverete in basso, è stato condiviso da OnLeaks e, di conseguenza, possiamo definirlo particolarmente affidabile. Il primo dettaglio, già trapelato con le indiscrezioni dei giorni scorsi, è relativo alle dimensioni del display: Samsung Galaxy Tab S7+ arriverà con una diagonale da 12.4″ mentre il Galaxy Tab S7 si fermerà a 11″ (in entrambi i casi verrà supportata la frequenza d’aggiornamento a 120 Hz).

Ovvie le differenze anche sul piano delle dimensioni (S7 253,7 x 165,3 mm x 6,3 mm, mentre Samsung Galaxy Tab S7+ passa a 285 x 185 x 5,7mm), senza dimenticare che il “fratello maggiore” sarà l’unico tra i due a poter vantare anche la connettività 5G.

Confermate altre voci: non ci sarà il jack audio da 3.5 mm ma sarà presente la porta USB di tipo C, sul retro verranno piazzate due fotocamere. Ricordiamo che la batteria della versione Plus dovrebbe essere superiore a quella da 10.090 mAh pronosticata sul Galaxy Tab S7 “base”, mentre il processore sarà lo Snapdragon 865. Appuntamento al 5 agosto per la presentazione ufficiale.