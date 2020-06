Huawei Mate XS e P30 Lite ricevono le patch di sicurezza di maggio

Giornata dedicata agli aggiornamenti in casa Huawei. Due recenti smartphone del colosso cinese hanno infatti ricevuto un nuovo update che porta con sé le patch di sicurezza Android relative al mese di maggio. Andiamo a scoprire più dettagli.

Huawei Mate XS sta ricevendo in queste ore la nuova build 10.0.1.146 (C432E2R2P1) con un peso complessivo di 201 MB. Non ci sono segnalazioni particolari nel changelog ufficiale, al di là delle già citate patch di maggio. La release sarà disponibile nel giro di qualche ora anche sulle unità “italiane” di Huawei Mate XS tramite la classica notifica via OTA.

Discorso molto simile per Huawei P30 Lite: anche la versione economica del top di gamma di inizio 2019 sta ricevendo le patch Android dello scorso mese, maggio, ed anche in questo caso l’aggiornamento sta già riguardando alcuni mercati europei. Stavolta la EMUI si aggiorna alla build 10.0.0.213 con un download dal peso di circa 120 MB ed è attesa in Italia nei prossimi giorni.

Vale la pena ricordare che lo scorso mese furono risolte due vulnerabilità definite “critiche” dagli sviluppatori Huawei, oltre ad altre 22 di livello “grave”. Huawei P30 Lite, intanto, continua ad ottenere ottimi risultati sul piano delle vendite. Lo smartphone è disponibile su Amazon, ecco il link: Huawei P30 Lite Peacock Blue 6.15" 4gb/128gb Dual Sim