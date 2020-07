Samsung Galaxy Tab A 10.1 e Tab A 8.0 (2019) stanno ricevendo Android 10

Giornata dedicata agli aggiornamenti in casa Samsung: il colosso coreano, infatti, ha rilasciato un nuovo update per due suoi tablet, Samsung Galaxy Tab A 10.1 e Tab A 8.0 (2019), che si aggiungono alla lista di device con Android 10 a bordo.

Il major update è partito da qualche ora e, per il momento, sembra che riguardi unicamente le varianti Wi-Fi + LTE dei due tablet. Nessuna indicazione, invece, su un eventuale arrivo anticipato in alcuni mercati: non passerà troppo tempo, comunque, prima che l’aggiornamento non tocchi anche le versioni solo con WiFi e che coinvolga tutti i paesi.

Nel caso di Samsung Galaxy Tab A 10.1 la versione del firmware in fase di roll out è la T515XXU4BTFK; per quanto riguarda invece Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) la sigla da tenere d’occhio è la P205DXU5BTFB.

Ci sono inoltre due aspetti da tenere in considerazione: per cominciare, a bordo sono segnalate anche le più recenti patch di sicurezza Android, quelle relative a questo mese di luglio e già viste sui vari Galaxy S20, A50, Galaxy Fold 2 e altri ancora. Non solo: il major update porta il tanto atteso cambio anche per quanto riguarda la One UI: la personalizzazione software passa alla versione 2.0 (un pizzico di delusione per chi si aspettava la 2.1).

