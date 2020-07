Xiaomi Mi Band 4C è ufficiale ma è solo un rebrand

Presentata ad inizio aprile, la Redmi Band (come annunciato da alcuni leak nelle settimane successive) potrebbe arrivare in Europa con un altro nome. E, come previsto, sarà proprio Xiaomi Mi Band 4C: la nuova smartband è stata infatti ufficializzata in Malesia e tutto lascia presagire che presto arriverà anche nel Vecchio Continente, chissà se in contemporanea con la Mi Band 5 (già commercializzata in Cina).

Nessuna differenza, quindi, tra Xiaomi Mi Band 4C e Redmi Band: resta il display rettangolare LCD da 1.08″, così come tutte le altre specifiche hardware e funzionalità di cui avevamo già parlato qualche mese fa. C’è, ad esempio, la resistenza all’acqua fino a 50 metri di immersione e una batteria da 130 mAh che, oltre a garantire circa due settimane d’autonomia, può essere caricata tramite una USB integrata direttamente sulla scocca.

Sono diverse le personalizzazioni a disposizione dell’utente, così come le attività sportive monitorate (ciclismo, footing, tapis roulant…). Non c’è il chip NFC, in compenso viene integrata la possibilità di rilevare il battito cardiaco, di controllare il sonno e di gestire le notifiche anche da app terze. La versione Bluetooth è la 5.0, mentre tramite il display può essere controllata anche la riproduzione musicale sullo smartphone associato, oltre che rispondere alle chiamate in entrata.

Proprio come la Redmi Band, anche la Xiaomi Mi Band 4C arriva ad un prezzo bassissimo: tenendo conto del cambio attuale, in Malesia è stata lanciata a circa 16 euro.