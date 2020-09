Epic Games conferma che la nuova stagione di Fortnite non sarà disponibile su iOS o Mac

Apple sta bloccando gli aggiornamenti di Fortnite e le nuove installazioni sull’App Store e ha dichiarato che interromperà il supporto a Fortnite per i dispositivi Apple. Di conseguenza, il nuovo aggiornamento Capitolo 2 – Stagione 4 di Fortnite (v14.00) non verrà rilasciato su iOS e macOS il 27 agosto.

Se vuoi ancora giocare a Fortnite su Android, puoi accedere all’ultima versione di Fortnite dall’app Epic Games per Android su Fortnite.com/Android o dal Samsung Galaxy Store.

All’inizio di questo mese, Epic Games ha violato le regole di Apple in merito agli acquisti in-app introducendo la propria opzione di pagamento diretto per la valuta di gioco nell’app Fortnite per iOS. Apple ha prontamente rimosso Fortnite dall’App Store, impedendo a Epic Games di aggiornare il gioco per fornire ai giocatori di iPhone e iPad l’accesso alla nuova stagione, che uscirà il 27 agosto su altre piattaforme come Windows, Xbox One e PlayStation 4.

Vedremo le novità nei prossimi giorni