Rilasciato Microsoft Launcher 6.2, nuove funzionalità e correzioni di bug, inclusa la modalità landscape

Microsoft Launcher 6.2 è stato rilasciato e la versione aggiornata include diverse nuove funzionalità e una serie di correzioni di bug per migliorare l’affidabilità e la stabilità.

Di recente abbiamo spiegato come il Microsoft Launcher abbia ricevuto un aggiornamento importante e l’aggiornamento di oggi sembra essere più piccolo ma contiene diverse nuove funzionalità utili.

Questi includono l’attivazione della modalità landscape, un feed Microsoft riprogettato che include schede accessibili con un tocco e molti nuovi sfondi per rinfrescare l’aspetto del tuo dispositivo. Inoltre, gli ingegneri di Microsoft hanno anche dato all’applicazione un ulteriore aumento di velocità, riconoscendo quanto sia importante un launcher reattivo per gli utenti.

Altri miglioramenti includono la possibilità di aggiungere fino a tre righe nel Dock e l’App Drawer ora supporta le cartelle. Gli utenti possono bloccare il proprio dispositivo con un doppio tocco e Microsoft spiega che ci sono anche miglioramenti alla funzione di ricerca delle app.

Se non hai ancora controllato il Microsoft Launcher, vale la pena dare un’occhiata: l’applicazione si integra bene con le altre applicazioni Android di Microsoft come Microsoft 365. Inoltre, l’app è in costante sviluppo e miglioramento dagli ingegneri di Microsoft, poiché la società sta investendo molto nell’ecosistema Android.