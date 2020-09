Appy Pie che consente a RJ e VJ di creare stazioni radio e app musicali ricche di funzionalità

Appy Pie AppMakr, la piattaforma leader per la creazione di app senza codice, consente a RJ e DJ di sviluppare stazioni radio e app musicali con una gamma di funzioni intuitive. Le app costruite su questa piattaforma di sviluppo di app mobili fai-da-te non solo offrono una migliore esperienza utente, ma aiutano anche RJ e DJ a promuovere la loro musica a livello globale con sforzi minimi. I proprietari delle app possono anche integrare i loro profili sui social media e rimanere in contatto con gli utenti dell’app 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Appy Pie AppMakr, la più grande piattaforma per la creazione di app senza codice, consente a RJ e DJ di creare un’app con vari vantaggi, tra cui:

Pubblica la radio o l’app musicale su qualsiasi app store con l’assistenza di esperti

Modifica o aggiorna l’app e verifica le modifiche in tempo reale

Coinvolgi il pubblico utilizzando le notifiche push

Abilita gli annunci in-app per guadagnare denaro

Il generatore di app radio di Appy Pie è estremamente vantaggioso per i fantini della radio, i disc jockey o chiunque desideri mostrare la propria musica a un pubblico più ampio. La piattaforma ha aiutato migliaia di professionisti a promuovere il proprio business musicale in tutto il mondo. I fantini della radio, i disc jockey ei musicisti possono creare app con un’ampia selezione di stazioni che soddisfano qualsiasi stato d’animo dell’utente o qualsiasi genere che l’utente preferisce. Cos’altro? I professionisti possono anche convertire il sito Web in app e portare il proprio business musicale su dispositivi mobili in pochi passaggi senza codifica.

“Con tutte le forme di intrattenimento che passano ai dispositivi mobili, la radio e la musica non sono molto indietro. Con un’app per la tua stazione radio online, puoi incoraggiare i tuoi ascoltatori a rimanere fedeli a te anche quando si spostano, fanno il pendolare o fanno una passeggiata all’aperto “, ha affermato Abhinav Girdhar, fondatore e CEO di Appy Pie.

Con un generatore di app senza codice come Appy Pie AppMakr, gli utenti possono creare app mobili per una vasta gamma di aziende, tra cui eCommerce, salone, spa, istruzione, chiesa, comunità senza scopo di lucro e molte altre. L’azienda consente alle aziende di incorporare una moltitudine di funzionalità nelle loro app che possono favorire la comunicazione, l’interazione e il coinvolgimento con i consumatori.

Riguardo Appy Pie

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, è il leader senza rivali nel mercato delle applicazioni senza codice. Appy Pie aiuta le PMI, le aziende e le organizzazioni a trasformare le loro idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica o di codifica. Con prodotti come App Builder, Website Builder, Chatbot Builder, Live Chat e Workflow Builder, aziende o organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare, connettere e distribuire applicazioni e tecnologie per cambiare il modo in cui funzionano e aumentare la produttività senza codice facile da usare soluzioni aziendali. Appy Pie ha sede a Warrenton, Virginia, e Noida, India. Servono clienti in oltre 150 paesi.