Google introduce Meet per Chromecast, distribuito su dispositivi in ​​tutto il mondo

Google ha introdotto Meet per Chromecast, ed ha già iniziato a essere implementato sui dispositivi Chromecast. La nuova funzionalità dovrebbe essere implementata su tutti i dispositivi Chromecast in tutto il mondo entro la fine della settimana.

Il team di Google Chromecast ha annunciato l’introduzione della nuova funzionalità tramite le pagine di supporto di Google, spiegando che la notizia segue il lancio di Google Meet su Nest Hub Max all’inizio dell’anno e aiuta a portare la piattaforma Meet su più schermi della casa.

Google spiega: “Meet offre l’opportunità di rimanere in contatto con familiari, amici, colleghi e altri”. Con molte persone in tutto il mondo che trascorrono più tempo a casa a causa della pandemia COVID-19, questa caratteristica potrebbe aiutare a far sentire il mondo più piccolo e potenzialmente meno solo.”

C’è anche un legame con l’istruzione, poiché molte scuole stanno riaprendo utilizzando la tecnologia di apprendimento a distanza e Meet su Chromecast consente agli insegnanti di partecipare o ospitare riunioni, lezioni e lezioni.

Questo può aiutare gli studenti a connettersi e collaborare tra loro o consentire agli insegnanti di strutturare le lezioni. Inoltre, Google Meet è descritto come “una soluzione di livello aziendale per consentire ai dipendenti di rimanere in contatto e in cima ai progetti di lavoro”.

Per utilizzare Google Meet su un dispositivo Chromecast serve l’ultima versione del browser Google Chrome e un dispositivo Chromecast con il firmware più recente.