VMware Fusion 12 annunciato con supporto per macOS Big Sur, eGPU e altro

Fusion 12 apporta numerosi aggiornamenti e miglioramenti, tra cui compatibilità eGPU, applicazioni create Kubernetes, DirectX 11 e supporto OpenGL 4.1, maggiore sicurezza per il motore sandbox, controlli di accessibilità migliorati e altro ancora.

VMware ha anche preparato Fusion 12 per il prossimo lancio di macOS Big Sur, che continuerà la transizione di Apple verso la fine del supporto per le estensioni del kernel. VMware afferma che Fusion 12 continuerà a funzionare con le estensioni del kernel su macOS Catalina, ma supporterà anche macOS Big Sur utilizzando le API di Apple per eseguire le sue macchine virtuali.

Infine, con questa nuova versione di Fusion, VMware sta anche modificando i suoi prezzi con una nuova struttura di licenze per Fusion 12 Player che è gratuita per uso personale. Gli utenti di Fusion 12 Player che desiderano utilizzare il software per uso commerciale potranno acquistare una licenza per $ 149, con una licenza di aggiornamento disponibile per $ 89 per coloro che attualmente eseguono Fusion 10 o 11.

Fusion 12 Pro offre alcune funzionalità aggiuntive per utenti esperti e consente di eseguire fino a tre dispositivi (inclusi PC Windows o Linux con VMware Workstation Pro), con un prezzo fissato a $ 199 per una nuova licenza o $ 99 come aggiornamento . Saranno disponibili anche prezzi scontati per l’istruzione per Fusion 12, sebbene molti studenti potranno usufruire della licenza gratuita per uso personale.

Gli utenti che hanno acquistato Fusion 11.5 o Fusion 11.5 Pro dopo il 15 giugno avranno diritto a un aggiornamento gratuito a Fusion 12 Player (licenza commerciale) o Fusion 12 Pro.

VMware non ha ancora annunciato una data di lancio specifica per Fusion 12 Player e Fusion 12 Pro.