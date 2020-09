Blackview BV9800 Pro in offerta su Amazon: che prezzo!

Se sei alla ricerca di un rugged smartphone tra i migliori sul mercato, Blackview BV900 Pro è il dispositivo che fa al caso tuo. Si tratta di uno dei migliori device della sua categoria, lo consigliamo ad occhi chiusi sia per le sue caratteristiche tecniche che per il prezzo a cui viene venduto in queste ore.

Ma andiamo con ordine: stiamo parlando di uno smartphone con funzionalità avanzate e un design molto stiloso. Tra i suoi punti forti c’è innanzitutto la fotocamera termica FLIR, uno strumento molto utile perchè perfetto per essere utilizzato in condizioni estreme.

Ottimo anche il display da 6.3″ con risoluzione 2340 x 1080 pixels, e notevoli sono anche le prestazioni: merito dl processore Helio P70, abbinato ad una RAM da 6 GB e ad una memoria interna da 128 GB. L’autonomia è molto ampia grazie alla batteria da 6580 mAh.

Veniamo al prezzo: solo per poche ore, Blackview BV9800 Pro è proposto al prezzo di 349,49 euro, ovvero circa 70 euro in meno rispetto al prezzo di mercato.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Blackview BV9800 Pro al prezzo scontato di 399,49 euro.