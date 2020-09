Google Maps per Apple Watch ora disponibile con l’ultimo aggiornamento

Google ad agosto ha annunciato il lancio di una nuova app di Google Maps progettata per l’Apple Watch e, al momento, Google ha detto che sarebbe stata lanciata “nelle prossime settimane”.

Google Maps per ‌Apple Watch‌ rispecchia le indicazioni già inserite su ‌iPhone‌ e non è possibile ottenere indicazioni direttamente su ‌Apple Watch‌.

L’app offre indicazioni dettagliate e ETA in modo da sapere quando arriverai a destinazione. Sono disponibili più modalità di viaggio, inclusa la navigazione in auto, con i mezzi pubblici, in bicicletta e a piedi ed è possibile configurare una complicazione di Google Maps.

Google Maps può essere scaricato gratuitamente dall’App Store. [Link]