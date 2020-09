iPhone 11 in offerta su Amazon a 799 euro!

Come sempre, anche oggi su Amazon ci sono diverse offerte, e una delle più interessanti riguarda iPhone 11. L’ultimo melafonino uscito dalle produzioni di Apple è proposto in queste ore in forte sconto all’interno del colosso e-commerce.

Prima di entrare nel dettaglio della promozione, vediamo le caratteristiche principali di iPhone 11. Si tratta appunto del top di gamma di Cupertino più recente, caratterizzato innanzitutto da un display LCD Liquid Retina dalle dimensioni contenute, ovvero 6.1″, resistente alla polvere e all’acqua (ha la certificazione ip68).

A livello di prestazioni, siamo ovviamente al top: merito del processore a13 Bionic con neural engine di terza generazione, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (nella versione proposta da Amazon in offerta).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo un sistema a doppia fotocamera da 12 Megapixel ultragrandangolo e grandangolo con modalità notte e ritratto. I video possono essere registrati in 4K fino a 60fps. La batteria è da 3046 mAh, e garantisce un’autonomia di una giornata di stress.

Fatta questa rapida analisi delle specifiche tecniche principali, vediamo la promozione attiva su Amazon in queste ore: il prezzo è di 799 euro. Un’offerta davvero interessante, tenendo conto che il prezzo di listino è di 889 euro.

In sintesi, un'occasione da non lasciarsi sfuggire!

