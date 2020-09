XCloud di Microsoft è stato lanciato ufficialmente con oltre 150 titoli per i giocatori Android

Quando Microsoft ha annunciato per la prima volta che il suo Project xCloud sarebbe stato lanciato su telefoni e tablet Android il 15 settembre, ho subito pensato che il debutto con oltre 100 titoli rappresenterebbe un chiaro e presente pericolo per il servizio di streaming Stadia di Google. Ora che il giorno è arrivato e “Xbox Cloud Gaming” ha effettivamente più di 150 giochi in offerta grazie a Xbox Game Pass Ultimate, Stadia comincia a tremare.

La line-up iniziale di oltre 150 giochi può essere giocata dai membri di Xbox Game Pass Ultimate tramite il servizio xCloud in 22 paesi da oggi in poi senza costi aggiuntivi. Quindi, se stavi già pagando un abbonamento a Game Pass Ultimate, non ci sono costi aggiuntivi.

Inoltre, non dimenticare che EA Play verrà aggiunto a Xbox Game Pass Ultimate prima della fine del 2020, sempre senza costi aggiuntivi.

Se non possiedi effettivamente una Xbox, non preoccuparti perché non ne hai bisogno per giocare ai giochi offerti, tutto ciò di cui hai bisogno è uno smartphone o tablet compatibile, un controller di gioco supportato e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate .

Sarai in grado di vivere la stessa esperienza di qualcuno con una console Xbox e potrai persino giocare con i giocatori PC in giochi che supportano il cross-play come Forze Horizon 4 e Gears 5.