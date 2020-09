Quando verrà lanciato l’iPhone 12? Ecco cosa sappiamo fino adesso

L’evento Apple “Time Flies” di ieri ha visto l’uscita di Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad 8 e iPad Air 4, ma nessun nuovo modello di iPhone. Le voci prima dell’evento affermavano con forza che non ci sarebbe stata la presentazione di nuovi iPhone, con molti rumors che indicavano il lancio in ottobre.

La mancanza di nuovi modelli di iPhone ieri sembra confermare che la lineup di iPhone 12 non apparirà fino a ottobre. Nelle ultime settimane, più rumors, tra cui alcune provenienti dalla catena di fornitura di Apple, hanno affermato che i modelli di iPhone 12 arriveranno ad ottobre.

il CFO di Apple Luca Maestri ha confermato che i nuovi iPhone verranno rilasciati più tardi del solito. La dichiarazione non ha trapelato informazioni sulla data esatta di uscita, semplicemente dice che i dispositivi saranno “disponibili poche settimane dopo” rispetto al solito.

L’iPhone 11 dello scorso anno è stato annunciato ufficialmente il 10 settembre 2019 e non è stato disponibile fino al 20 settembre 2019.

Apple organizza spesso due eventi in autunno, con il primo in genere per i nuovi iPhone e Apple Watch, e il secondo per altri hardware come Mac e iPad Pro. Quest’anno, sembra che Apple abbia probabilmente scambiato l’iPhone dal primo al secondo evento per tenere conto dei suoi ritardi nella produzione.

Un breve video nell’evento “Time Flies” di Apple che mostra il nuovo iPad ha evidenziato la data di mercoledì 30 settembre.

https://twitter.com/jennaezarik/status/1306045325375807488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1306045325375807488%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.macrumors.com%2F2020%2F09%2F16%2Fwhen-iphone-12%2F

Sebbene il videoclip probabilmente non costituisca una fuga di notizie, questa parte dell’evento di Apple ha generato speculazioni sul significato del 30 settembre. Un precedente precedente suggerisce che Apple non organizza eventi il mercoledì, quindi la data potrebbe alla fine non avere conseguenze.

Apple ha presentato l‘Apple Watch Series 6 in una serie di nuove finiture, incluso un colore blu. Diverse voci hanno affermato che l’iPhone 12 arriverà con una nuova finitura blu.

Apple ha anche spiegato che non avrebbero spedito nuovi Apple Watch con alimentatori, dando credito a voci simili sull’iPhone 12.