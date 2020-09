iPhone SE in offerta su Amazon: ecco il prezzo ribassato

In questo momento, tra le offerte Amazon presenti all’interno dell’e-commerce, c’è anche una promo riguardante iPhone SE, ovvero il melafonino low cost di Apple.

Si tratta di uno smartphone dalla forte identità retrò: lo si capisce già dal display IPS da soli 4.7″ con 326 ppi e tecnologia True Tone. La luminosità massima è buona, la resa dei colori anche.

Per quanto riguarda le prestazioni, iPhone SE monta un processore A13 Bionic abbinato ad una RAM da 3 GB e uno storage interno di memoria che nella versione in promozione è da 64 GB. La batteria si ferma a 1810 mAh, ma si riesce ad arrivare a tarda sera con il dispositivo ancora acceso.

A livello di comparto fotografico, siamo sempre su alti livelli. La camera principale ha un sensore da 12 Megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica integrata, la camera anteriore è da 7 Megapixel. Anche i video vengono molto bene.

Per tutti quelli che vogliono un iPhone e hanno intenzione di spendere poco, o per chi è rimasto un appassionato dei device di piccole dimensioni, il modello SE è proprio il dispositivo giusto. Su Amazon ora è venduto al prezzo di 483 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare iPhone SE al prezzo scontato di 483 euro.