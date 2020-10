Galaxy Tab S7 tra le offerte Amazon del giorno: i dettagli

Tra le offerte Amazon del giorno presenti sull’e-commerce segnaliamo in particolare Galaxy Tab S7, tablet con display ultra fluido a 120 Hz, processore notevole e nuova S Pen.

Come dicevamo, si tratta di un dispositivo con schermo da 11″ LTPS con certificazione bassa luce blu da SGS e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. E’ dunque perfetto per giocare e guardare contenuti multimediali.

A livello di prestazioni, il processore è uno Snapdragon 865 Plus accompagnato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB con microSD. Inoltre, il suono è potente e dinamico grazie alla presenza di quattro altoparlanti con Dolby Atmos e audio AKG.

Per quanto concerne l’autonomia, abbiamo una batteria da 8000 mAh che garantisce una durata maggiore. Arriviamo al prezzo: in questo momento Galaxy Tab S7 è venduto alla cifra di 629,90 euro. Un risparmio notevole di addirittura 65 euro, visto che il prezzo ritornerà ad essere di quasi 700 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Galaxy Tab S7 al prezzo scontato di 629,90 euro.