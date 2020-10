Huawei Psmart 2020 tra le offerte Amazon del giorno

Tra le offerte Amazon del giorno segnaliamo la presenza all’interno dell’e-commerce di un forte sconto su Huawei Psmart 2020. Si tratta di uno smartphone mid-range uscito di recente, che garantisce caratteristiche tecniche interessanti e prestazioni di alto livello.

E’ un dispositivo caratterizzato da un display punch fullview da 6.21″ molto bello e luminoso, e monta un processore Kirin 710 octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il reparto fotocamera può contare su sensori da 13+2 Megapixel, mentre a livello di batteria questo device può contare su 3400 mAh.

Veniamo al prezzo: in questo momento Huawei Psmart 2020 è proposto al prezzo di 179,90 euro. Davvero niente male, non è vero?

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Psmart 2020 al prezzo scontato di 179,90 euro.