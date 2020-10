Huawei Watch GT 2 Pro in offerta su Amazon: i dettagli

Tra le offerte presenti su Amazon per il Black Friday in anticipo, oggi segnaliamo in particolare Huawei Watch GT 2 Pro in sconto. Si tratta dell’ultimo smartwatch uscito dalla casa cinese, che sta tentando di risollevarsi dopo un 2020 non troppo positivo.

Non ha fatto in tempo ad uscire sulle pagine di Amazon, che è già proposto in offerta: si tratta appunto della versione top di gamma della serie appena lanciata da Huawei. Si presenta con un design molto elegante e un hardware molto completo.

Huawei Watch GT 2 Pro dispone di caratteristiche tecniche davvero avanzate, tra cui una cassa circolare con display AMOLED HD da 1,39″ con diversi sensori sul retro. C’è il sensore del battito cardiaco e anche quello per la misurazione intelligente dei livelli di SpO2.

A livello di autonomia, il dispositivo in questione arriva fino a 2 settimane. Presenti inoltre GPS, impermeabilità e tantissime altre modalità smart per il fitness.

Per quanto concerne il prezzo, Huawei Watch GT 2 Pro è venduto in questo momento a 257,90 euro anzichè 281,99 euro. Un bel risparmio di 24 euro, niente male!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Watch GT 2 Pro al prezzo scontato di 257,90 euro.