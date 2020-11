Offerte Amazon di oggi domenica 1 novembre: ecco le più interessanti

Tra le offerte Amazon di oggi presenti all’interno dell’e-commerce, ne andiamo a segnalare alcune che ci hanno particolarmente colpito.

Una di queste riguarda Honor Magic Watch 2: lo smartwatch di Huawei è sceso sotto i 100 euro, dal momento che viene proposto in questo momento, e solo per oggi al prezzo di 95 euro. Ecco il link per acquistarlo

Interessante anche la promozione riguardante Realme X50 Pro 5G, smartphone top di gamma della casa cinese proposto al prezzo di prezzo di 600 euro anzichè 650 euro.

Se invece stai cercando uno smartphone mid-range che strizza l’occhio ai top di gamma di livello assoluto, lo sconto su OnePlus 7T potrebbe essere il dispositivo più adatto alle tue esigenze. In questo momento costa 499 euro anzichè 599 euro. Un risparmio davvero niente male!

Chiudiamo con l’offerta applicata a Huawei P Smart Pro proposto al prezzo di 249,90 euro anzichè 299,90 euro. Anche in questo caso un risparmio notevole per un device medio di gamma che regala soddisfazioni.