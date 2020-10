iPad Pro offerte Amazon: uno sconto davvero interessante

Giorni di decompressione dopo il Prime Day, ma oggi vogliamo segnalarti la presenza di iPad Pro offerte Amazon. Il dispositivo messo in sconto dall’e-commerce di Jeff Bezos è la versione con display Liquid Retina da 12,9″ con tecnologia ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3.

A livello di prestazioni, iPad Pro può contare su un processore A12Z Bionic con Neural Engine e 128 GB di memoria interna. Per quanto concerne la fotocamera, abbiamo un grandangolo da 12 Megapixel, un ultra-grandangolo da 10 Megapixel e una fotocamera anteriore TrueDepth da 7 Megapixel.

Ottimo anche l’audio, che vanta quattro altoparlanti e cinque microfoni di qualità professionale. La batteria è una bomba: garantisce un’autonomia fino a 10 ore. Il reparto connessioni dispone di Wi-Fi e 4G LTE.

Veniamo al prezzo: in questo momento iPad Pro costa 1066,85 euro anzichè 1119 euro: un risparmio netto di 52 euro per un dispositivo con cui potrai lavorare o giocare in maniera veloce e comoda.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare iPad Pro al prezzo scontato di 1066,85 euro.