Offerte Amazon di oggi: tablet Huawei Mediapad T5 in sconto

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di uno sconto molto interessante su Huawei Mediapad T5. Si tratta di un tablet con display da 10″a risoluzione 1080p, luminoso e caratterizzato da colori brillanti.

Dotato di un processore Cortex A5 octa-core con una frequenza massima di 2,36 GHz in grado di garantire prestazioni davvero notevoli, il chip viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di storage di memoria interna.

A livello di audio, monta due altoparlanti stereo che garantiscono un suono nitido e pulito. Il sistema surround 3D amplifica e migliora l’esperienza di ascolto.

Si dimostra un audio perfetto per giocare o guardare serie TV, ma anche per scattare foto amatoriali: il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 5 Megapixel e da una frontale da 2 Megapixel.

Venendo alla promozione in questione, Huawei Mediapad T5 è proposto con il 25% di sconto, al prezzo di 195 euro anzichè 259,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Mediapad T5 al prezzo scontato di 195 euro.