Offerte Amazon di oggi: smart tv LG da 75″ in sconto di 400 euro!

Tra le offerte Amazon di oggi, segnaliamo in particolare quella riguardante un’ottima smart tv LG da 75″ proposta dall’e-commerce ad un prezzo fortemente ribassato.

Si tratta del modello LG 75UN71006LC.API, caratterizzato da un bellissimo pannello LED 4K e da un processore quad core proprietario. I colori risultano intensi e i contrasti molto vividi, sia quando si sta guardando un film che giocando tramite console.

Al suo interno, integra la tecnologia LG ThinQ AI, che potenzia ancor di più le prestazioni: le immagini a bassa risoluzione infatti sono riprodotte con una maggior qualità. E’ compatibile con tantissime app per la visione di contenuti in streaming, e tra le altre supporta applicazioni anche meno note, come ad esempio Chili, Rakuten e Apple TV.

Venendo al prezzo, questo televisore di LG costerebbe 1299 euro, ma solo per poche ore è in sconto a soli 926 euro, ovvero il prezzo più basso mai registrato per quanto riguarda questo modello.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare LG 75UN71006LC.API al prezzo scontato di 926 euro.