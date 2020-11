Apple Watch 5 Black Friday: su Amazon è in offerta

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di Apple Watch 5 in forte sconto. Se stai pensando di acquistare il top sul mercato degli smartwatch, questo dispositivo potrebbe essere ciò che fa al caso tuo.

Rispetto al modello della serie precedente, implementa un display Retina più grande con always on sotto il sensore di luminosità. Tra i suoi punti forti, c’è il monitoraggio della salute e i tanti sensori presenti, tra cui accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro, barometro e bussola.

Da menzionare ache il nuovo system-on-chip S5, abbinato ad una memoria doppia rispetto al precedente S4 (32 GB contro 16 GB) e il numero di app disponibili, davvero notevole. Ha il GPS integrato.

A livello di batteria, può contare su un’autonomia di un intero giorno con always on acceso, mentre se quest’ultimo è spento può durare anche un paio di giorni.

Il modello proposto qui ha la cassa in acciaio inox oro e cinturino Sport. Capitolo prezzo: solo durante il Black Friday, Apple Watch 5 è proposto al prezzo di 599 euro anzichè 899 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Apple Watch 5 al prezzo scontato di 599 euro.