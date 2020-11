Xiaomi Poco X3 in offerta per il Black Friday: prezzo più basso mai visto!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamola presenza di un ottimo sconto su Xiaomi Poco X3.

Si tratta di uno smartphone mid-range dalle caratteristiche tecniche molto interessanti, sicuramente da considerare uno dei best buy in questa fascia di prezzo. Le sue specifiche guardano a dispositivi di fascia più alta, a partire dal display IPS da 6.67″ FullHD+.

A livello di prestazioni, può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 732G, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD.

Ha un’ottima autonomia: merito della batteria da 5160 mAh, che consente di arrivare a fine giornata di utilizzo intenso con un buon 30% di carica residua.

Per quanto concerne invece il comparto fotografico, i quattro sensori (il principale Sony da 64 Megapixel f/1.8, il grandangolare da 13MP f/2.2., il sensore macro da 2MP e quello depth da 2MP) e la fotocamera anteriore da 20 Megapixel permettono di scattare foto superiori alla media degli smartphone venduti a queste cifre.

Venendo al prezzo, in queste ore questa versione di Xiaomi Poco X3 è proposta al prezzo di 229,90 euro, ovvero 20 euro in meno rispetto al prezzo di lancio.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Poco X3 al prezzo scontato di 229,90 euro.