Black Friday Amazon: Samsung Galaxy S20 FE in sconto!

Il Black Friday Amazon è ufficialmente partito: la settimana di sconti e offerte è iniziata anche nel popolare e-commerce. Tra le varie promozionii attive in questo momento, segnaliamo un ribassamento del prezzo molto interessante su Samsung Galaxy S20 FE.

Tra i punti di forza di questo device c’è senza dubbio il display Super AMOLED da 6,5″ con risoluzione FHD+, a 407 ppi e refrsh rate fino a 120Hz. A livello di prestazioni monta di un processore Exynos 990, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico prevede tre sensori, ovvero una unità da 12 MP, f/1,8, pixel da 1,8um, OIS; una unità da 12 MP grandangolare a 123°, f/2,2 e una unità da 8 MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, f/2,0. Dunque, foto che vengono davvero bene. Ottima anche la fotocamera anteriore da 32 MP.

Notevole la batteria da 4500 mAh, che garantisce un’ampia autonomia, e registriamo la presenza dell’impermeabilità IP68 e il lettore delle impronte sotto il display. C’è il supporto al 5G. Al netto di queste specifiche, si tratta senza dubbio di un top di gamma che vale l’investimento da spendere.

Il prezzo in questo momento è sceso a 649,90 euro anzichè 769 euro. In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Samsung Galaxy FE al prezzo scontato di 649,90 euro.