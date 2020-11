Realme 7 Pro in offerta su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce per la settimana del Black Friday, segnaliamo Realme 7 Pro proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta di uno smartphone davvero degno di nota sia per il suo design che per le caratteristiche tecniche di cui dispone.

Uno dei punti forti di questo device è sicuramente il comparto fotografico, che può contare su un sistema quad-camera con un sensore principale Sony da 64 MP. Ha anche una modalità notte per lo scatto di fotografie con lunga esposizione, con la specifica funzione per catturare immagini del cielo notturno chiamata Starry Mode.

Ottimo anche il display OLED da 6,4″ e il processore montato, ovvero Qualcomm Snapdragon 720G octa-core abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A livello di batteria, ne integra una da 4500 mAh perfetta per garantire un’autonomia molto ampia.

Veniamo al prezzo: in questo momento Realme 7 Pro è proposto al prezzo di 279,90 euro anzichè 319,90 euro, quindi un bel risparmio per uno degli smartphone di fascia media più interessanti sul mercato.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Realme 7 Pro Pro al prezzo scontato di 279,90 euro.