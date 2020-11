Huawei Watch GT 2e in offerta su Amazon: ecco i dettagli

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Huawei Watch GT 2e. Si tratta di uno smarwatch recente, uscito quest’anno, simile al suo predecessore ma con un design diverso e più funzionalità al suo interno.

Infatti può monitorare addirittura qualcosa come 100 sport: è questa la grande differenza rispetto alla versione precedente, che può arrivare a 15. Oltre a questo, possono essere monitorati parametri come la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue. Inoltre, monitora il sonno in maniera impeccabile

Ottimo il suo display AMOLED, che si vede bene anche sotto la luce del sole, così come la batteria, che permette un’autonomia davvero ampia anche quando il GPS è attivo. A livello strutturale, pesa solo 43 g.

Veniamo al prezzo: solo per oggi, visto che si tratta di un’offerta a tempo, Huawei Watch GT 2e è proposto al prezzo di 99,90 euro anzichè 169,90 euro. Un risparmio davvero notevole per un dispositivo che merita davvero più di un pensierino.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè la promo terminerà oggi alle 23:59, quindi non c’è un minuto da perdere.

Ecco il link per acquistare Huawei Watch GT 2e al prezzo scontato di 99,90 euro.