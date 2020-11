Oppo Reno 4 Z 5G in offerta su Amazon per il Cyber Monday

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce per il Cyber Monday, segnaliamo in particolare Oppo Reno 4Z 5G proposto ad un prezzo veramente interessante.

Si tratta di uno smartphone Dual SIM uscito quest’anno, che si presenta con un display FHD+ da 6,57″ con risoluzione da 1080 x 2400 pixel. Monta un processore MediaTek MT6873V Dimensity 800 abbinato ad una memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD.

A livello di batteria, dispone di una da 3890 mAh, che garantisce una buonissima autonomia. Notevole anche il comparto fotografico, caratterizzato da una fotocamera quadrupla da 48+8+2+2 MP con flash mentre quella secondaria è doppia da 16+2 MP.

Basato sul sistema operativo Android 10, Oppo Reno4 Z 5G dispone inoltre di Bluetooth 5.0, Wi-Fi, vivavoce, lettore MP3 e lettore di impronte laterale.

In questo momento, e solo per oggi, Amazon lo vende al prezzo di 296,40 euro anzichè 399,99 euro. Un risparmio davvero interessante, per questo motivo questo device a questa cifra merita sicuramente più di un pensierino.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè la promo in questione scadrà alle 23:59 di questa sera. Per cui non c’è da tergiversare.

Ecco il link per acquistare Oppo Reno4 Z al prezzo scontato di 296,40 euro.