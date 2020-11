Samsung Galaxy M31 in offerta su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce per le ultime ore del Black Friday, segnaliamo Samsung Galaxy M31 proposto ad un prezzo davvero interessante.

Si tratta di uno smartphone che vanta innanzitutto un ottimo display Super AMOLED FHD+ da 6,4″, davvero molto luminoso (ma l’azienda coreana non delude mai da questo punto di vista).

A livello di può prestazioni, può contare su un processore octa-core abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Monta una batteria da ben 6000 mAh, in grado di offrire un’autonomia ampissima.

Per quanto concerne il comparto fotografico, dispone di una fotocamera principale da 64 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, una fotocamera di profondità da 5 MP e una ottima fotocamera macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Veniamo al prezzo: in questi ultimi momenti di Black Friday, Galaxy M31 è proposto al prezzo di 229,90 euro anzichè 279,90 euro. Un risparmio notevole!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Galaxy M31 al prezzo scontato di 229,90 euro.