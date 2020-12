Amazon offerte fine anno: oggi tante smart TV in promo

Tra le Amazon offerte fine anno presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare tre smart tv davvero notevoli.

Il primo modello che ti proponiamo è il più economico del tris: si tratta di una smart tv TCL da 50″ Ultra HD con 4K HDR e sistema operativo Android 9. Dispone anche di tecnologia micro dimming pro, che conferisce maggiore profondità ai neri e luminosità alle tonalità chiare. Il suo prezzo ora è di 379,99 euro.

Proseguiamo con un televisore di un livello molto più alto: stiamo parlando di Samsung Serie Q70T, un dispositivo QLED da 75″ dotato di processore quantum 4K HDR con dual LED. I colori sono davvero al top e i contrasti profondi. Viene venduta a 1749,99 euro.

Infine, concludiamo con un altro modello top sempre di Samsung, ovvero una smart TV della serie Q60T, sempre da 75″ QLED e risoluzione Ultra HD 4K. Rispetto a quello precedente, integra un processore Quantum Lite. Il prezzo è di 1429,99 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!