Offerte Amazon oggi, ecco iRobot Roomba 971 in sconto

Tra le Amazon offerte oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare iRobot Roomba 971 proposto in forte sconto.

Si tratta di un robot aspirapolvere con una potenza di aspirazione cinque volte superiore a quella dei modelli precedenti Roomba della serie 600. Dotato di Wi-Fi, questo dispositivo può essere comandato tramite l’app iRobot Home e con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Grazie al suo sistema di navigazione vSLAM, riesce ad imparare a menadito la tua casa e a pulire seguendo percorsi ottimizzati. Nel caso in cui la batteria si dovesse scaricare, iRobot Roomba torna alla base e si ricarica, per poi riprendere a pulire.

E’ inoltre dotato di doppie spazzole in gomma multi-superficie e riesce a raccogliere polvere, grandi detriti ma anche peli di animali domestici. E tramite i sensori Dirt Detect individua le aree più sporche di casa tua.

In questo momento è in offerta su Amazon al prezzo di 399,99 euro anzichè 499,00 euro: un risparmio netto di 100 euro, davvero niente male!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!