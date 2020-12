Fifa 21 in offerta su Amazon è la promo del giorno

Tra le Amazon offerte oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare Fifa 21 proposto in forte sconto.

Si tratta della versione digitale per PC del gioco di calcio più famoso di sempre. In questo momento il titolo in questione si è piazzato al primo posto dei giochi più venduti dell’anno in Italia.

Merito sicuramente anche delle vacanze natalizie, dal momento che migliaia di persone lo hanno scelto come regalo. La versione messa in promozione su Amazon prevede:

Fino a 3 pacchetti oro rari (1 a settimana per 3 settimane)

Oggetto atleta di copertina in prestito per 5 partite FUT

Giocatore a scelta ambasciatore FUT – Scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

Nelle strade o negli stadi, FIFA 21 mette a disposizione inoltre diversi modi per giocare, tra cui la UEFA Champions League e la CONMEBOL Libertadores.

Per quanto concerne il prezzo, in questo momento il titolo è venduto su Amazon alla cifra di 29,99 euro anzichè 69,99 euro: una volta acquistato, otterrai il codice per sbloccare il download del titolo.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!