Echo Dot in offerta su Amazon a 30 euro in meno

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza in sconto del nuovo Echo Dot di quarta generazione, proposto ad una cifra veramente interessante.

Si tratta di un dispositivo che si collega all’alimentazione, attivabile tramite l’apposita app per Android e iOS. Grazie a questo modello, potrai chiedere ad Alexa di indicarti le ultime news di attualità, di memorizzare la lista della spesa e così via.

Se nella tua abitazione sono presenti dispositivi compatibili, puoi collegarli ad Echo e azionarli impartendo dei comandi vocali. Una volta che testerai le grandi potenzialità di questo assistente vocale, non potrai che rimanerne soddisfatto.

Sintetizzando: Alexa è accessibile tramite una serie di dispositivi targati Echo. Uno di questi è Echo Dot, il più economico della gamma prodotta da Amazon. In questo momento è venduto al prezzo di 29,99 euro anzichè 59,99 euro: un risparmio netto di 30 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Echo Dot al prezzo scontato di 29,99 euro.