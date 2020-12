Realme 7 Pro offerte: su Amazon è sotto i 270 euro!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Realme 7 Pro ad un prezzo veramente interessante. Andiamo a scoprire caratteristiche tecniche e funzionalità.

Dispone innanzitutto di un display Super AMOLED FHD+ da 6,4″, molto luminoso e ben fatto. Sotto allo schermo, è presente il sensore con l’impronta digitale: lo sblocco è semplice e veloce.

A livello di prestazioni, può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 720G, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4500 mAh e garantisce un’ottima autonomia.

Per quanto concerne il comparto fotografico, Realme 7 Pro monta una fotocamera quadrupla con sensore principale Sony da 64 MP e una camera selfie da 32 MP, incorporata nel display con tecnologia Nightscape.

Ottimo anche l’audio dello smartphone in questione, che può contare su altoparlanti stereo doppi, ovvero Dolby Atmos + Hi-Res.

Veniamo al prezzo: in questo momento, Realme 7 Pro è proposto su Amazon alla cifra di 270 euro. Un risparmio notevole, visto che il suo costo di listino è di 320 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Realme 7 Pro al prezzo scontato di 270 euro.