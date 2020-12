Nokia 5.1 Plus in offerta su Amazon: che affare!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Nokia 5.1 Plus proposto ad un prezzo davvero interessante. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche tecniche e funzionalità.

Si tratta di uno smartphone di fascia medio-bassa ma che sa regalare diverse soddisfazioni. A partire dal suo display leggermente più piccolo rispetto ai device attualmente in circolazione (è un 5.8″ HD+).

A livello di prestazioni, può contare su un processore MediaTek Helio P60 con processore octa-core, abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. La batteria che monta garantisce inoltre un’ottima autonomia.

Per quanto concerne il comparto fotografico, può contare su una fotocamera principale da 13 MP PDAF, una camera secondaria da 5MP e infine c’è una camera frontale da 8MP. Inoltre, non manca il supporto al dual SIM.

Arriviamo al prezzo: in questo momento su Amazon Nokia 5.1 Plus è venduto al prezzo di 99,90 euro. Un risparmio notrevole, visto che il prezzo di listino è di 149,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Nokia 5.1 Plus al prezzo scontato di 99,90 euro.