TCL 10 Pro è in offerta su Amazon sotto i 300 euro

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo TCL 10 Pro proposto ad un prezzo veramente interessante. Ma andiamo con ordine.

Si tratta di uno degli smartphone mid-range che ci hanno maggiormente colpito in questi ultimi mesi, sia per le sue caratteristiche tecniche che funzionalità. A partire dal suo display da 6,47″ FHD+ AMOLED, molto ben fatto e luminoso.

A livello di prestazioni, monta un processore Qualcomm Snapdragon octa-core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ottima anche la batteria da 4500 mAh in grado di garantire un’ampia autonomia.

Il comparto fotografico è composto da una quadrupla fotocamera: abbiamo sensori da 64mp + 16mp super wide + 5mp macro + 2mp low-light e dual flash. Presente la tecnologia hdr e i video 4k.

Veniamo al prezzo: solo in questo momento, TCL 10 Pro è venduto su Amazon alla cifra di 289 euro anzichè 499 euro. Un risparmio davvero notevole!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare TCL 10 Pro al prezzo scontato di 289 euro.