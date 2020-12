Huawei P40 in offerta su Amazon con cover!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Huawei P40, proposto dall’e-commerce con la cover proprietaria integrata.

Si tratta di uno degli smartphone top di gamma tra i più interessanti presenti sul mercato, dal momento che presenta caratteristiche tecniche e funzionalità davvero notevoli. A partire dal display da 6,1″ OLED.

A livello di prestazioni, può contare su un ottimo processore proprietario abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria da 3800 mAh garantisce un’autonomia molto ampia.

Arriviamo al comparto fotografico: dispone di una tripla fotocamera con sensore principal da 50 MP, una ultra grandangolare da 16 MP e una con teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X, zoom ibrido 5x e zoom massimo 30x.

Veniamo al prezzo: in questo momento su Amazon Huawei P40 costa 499,90 euro anzichè 799,90 euro. Un risparmio veramente interessante: se stai cercando un top di gamma, potrebbe essere il modello giusto.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei P40 al prezzo scontato di 499,90 euro.