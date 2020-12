Blackview BV9700 Pro è in offerta su Amazon

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Blackview BV9700 Pro, rugged smarthpone resistente all’acqua e agli urti, ideale anche per il gaming.

Infatti, integra prestazioni davvero notevoli grazie al processore SoC Helio P70 personalizzato che monta, abbinato a 6 GB di RAM. La batterua è da 4380 mAh, e garantisce ben 12 ore di gioco ininterrotto.

Ottimo anche il sensore capace di captare la frequenza del battito cardiaco prima, durante e dopo l’esercizio fisico. Con Blackview BV9700 Pro potrai monitorare l’attività fisica giornaliera e le calorie consumate.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device può contare su un sensore Sony IMX291 Starlight Night Vision Super Sensing, perfetto per scatti in condizioni di scarsa luce. E’ da 2,13 MP, con una dimensione pixel pari a 2,9 UM.

Arriviamo al prezzo: in questo momento è proposto al prezzo di 223,99 € anzichè 279,99 euro. Un risparmio sicuramente interessante, se stai cercando uno smartphone “carrarmato” dall’ampissima batteria, perfetto sia per giocare che per l’utilizzo outdoor durante escursioni e sport.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Blackview B7900 Pro al prezzo scontato di 223,99 euro.