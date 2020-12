Huawei Band 4 Pro in offerta su Amazon: tutti i dettagli

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di Huawei Band 4 Pro proposto in forte sconto. Si tratta di un dispositivo smart band dalle caratteristiche tecniche davvero interessanti, e che merita sicuramente più di un pensierino.

Innanzitutto dispone di un ottimo display AMOLED da 0,95″ a colori, molto luminoso e ben fatto. Tra le sue funzioni più interessanti, c’è il supporto all’analisi del sonno tramite AI, il monitoraggio del battito cardiaco h24 e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Implementa inoltre il modulo GPS, che consente di correre senza avere lo smartphone per forza con sè. Per quanto riguarda l’autonomia, Huawei dichiara che il modello in questione può girare per 12 giorni in condizioni di uso normali, mentre si riducono a 7 ore con il GPS attivato.

Veniamo al prezzo: in questo momento Huawei Band 4 Pro è proposto alla cifra di 49,90 euro anzichè 79,90 euro. Un risparmio niente male dunque, per un fitness tracker economico ma che sa regalare soddisfazioni.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Band 4 Pro al prezzo scontato di 49,90 euro.