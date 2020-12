Huawei MatePad T8 in offerta su Amazon: super prezzo!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Huawei MatePad T8 proposto in forte sconto. Si tratta del nuovo tablet della casa cinese, perfetto per chi sta cercando un dispositivo Android economico dalle funzioni basiche.

Si presenta con un display LCD da 8″ con risoluzione di 1280 x 800 pixel. Per quanto riguarda le prestazioni, monta un processore MediaTek MT8786, abbinato a 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

A livello di autonomia, abbiamo una batteria da 5100 mAh, ricaricabile tramite il caricabatterie da 5 W presente nella confezione di acquisto. E’ inoltre dotato di una porta microUSB e di un caricabatterie da 5 W.

Il comparto fotografico possiede una camera frontale con risoluzione da 2 MP e quella posteriore con sensore di immagine da 5 MP. Il sistema operativo è Android 10.

Insomma, specifiche funzionali ad un dispositivo low cost, che Amazon in questo momento propone al prezzo di 99,90 euro anzichè 149,90. Un risparmio interessante e che merita un pensierino, se stai cercando un tablet economico da regalare per Natale.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei MatePad T8 al prezzo scontato di 99,90 euro.